Tokyo 2020, Viviana Bottaro vince il bronzo nel kata ed è subito meme!

Ancora un traguardo storico per gli azzurri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Con il bronzo di Viviana Bottaro nel Kata, l’Italia ha conquistato la sua prima medaglia all’esordio olimpico del karate.

Un successo clamoroso per la giovane atleta genovese, che ha battuto l’americana Sakura Kokumai nella finale per il terzo posto di categoria.

Adesso Viviana si gode la meritata acclamazione di tutto il Paese: stima, ammirazione e qualche risata con i meme che il web ha preparato per lei!



Un’esibizione da guardare e ammirare quella di Viviana Bottaro 🥋🇮🇹



Non poteva esserci esordio migliore per il karate alle Olimpiadi!

Piccola curiosità: che cos’è il kata? (Spiegazione semplificata) Nelle arti marziali orientali, il kata rappresenta un insieme di tecniche di combattimento che si eseguono contro più avversari immaginari. La sequenza dei gesti non è casuale, ma codificata a seconda dello stile tramandato dal maestro.