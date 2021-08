Tra torte e brindisi Federica Pellegrini festeggia il compleanno a Casa Italia

di Erika Primavera

Si aprono i festeggiamenti a Casa Italia, a Tokyo, per il compleanno di Federica Pellegrini. La Divina compie oggi 33 anni e nel quartier generale azzurro si sono riuniti atleti, dirigenti e mondo sportivo per una serata speciale. Si comincia con il taglio della torta e un brindisi con magnum di spumante. Anzi, le torte sono due: oltre a quella dell’Italia Team, tutta al cioccolato, c’è anche il dolce omaggio con la panna della Fina, dono del presidente Husain Al-Musalam.

Tra gli auguri alla Pellegrini anche quelli di Malagò e Husain Al-Musalam

“Tantissimi auguri di buon compleanno e auguri per una lunga vita felice- le parole del presidente della Federazione internazionale di nuoto- E congratulazioni per la tua elezione a membro del Cio, perché rappresenterai la famiglia acquatica e il nuoto per tutti gli atleti”. Auguri affettuosi anche dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Siamo felici che tutta la famiglia del nuoto e i nostri amici siano qui a festeggiarti. Abbiamo dovuto aspettare un po’, ti abbiamo chiamato finora signorina, ma adesso posso chiamarti… collega”, ha scherzato Malagò rivolto a Pellegrini, che al suo fianco aveva l’allenatore e compagno, Matteo Giunta, con il quale ha ufficializzato la relazione pochi giorni fa. Per Federica è scattato il classico ‘Tanti auguri a te’ con le candeline da spegnere, ma è solo l’inizio: la notte di Tokyo è ancora lunga.