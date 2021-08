Tokyo 2020, Palmisano vince l’oro e canta ‘Po po po po’ sventolando la bandiera italiana – VIDEO

Ancora un successo straordinario per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che si porta a casa la vittoria nella marcia 20 km femminile con Antonella Palmisano. Dopo Massimo Stano, il team azzurro ha conquistato la sua quarta medaglia d’oro nell’atletica leggera, ottava in totale.

Antonella, che ha marciato per un tratto con la bandiera dell’Italia a mo’ di mantello, ha completato la gara in 1:29:12, distanziando nettamente la colombiana Sandra Arenas, che chiude a 1:29:37 (+25), e la cinese Liu Hong a 1:29:57 (+45).

Come festeggiare la medaglia d’oro?

Ovviamente cantando “Po po po po“ (Seven Nation Army dei White Stripes), “l’inno” della vittoria italiana per antonomasia, sventolando la bandiera tricolore!