Spotify Music + Talk, la funzione per creare podcast di commento ai brani

Musica e parole si fondono grazie a Spotify. La piattaforma lancia anche in Italia la funzione Music + Talk. Chiunque voglia – e attraverso l’app Anchor – potrà d’ora in poi potrà creare dei podcast utilizzando come base i brani presenti sulla piattaforma e senza avere problemi per quanto riguarda i diritti musicali. Anzi, di questa nuova funzione beneficeranno anche gli artisti, che riceveranno delle royalties per i brani riprodotti all’interno degli show.

Nell’ultimo anno Music + Talk era diventata una delle funzioni più richieste dai podcaster e dagli appassionati di musica di tutto il mondo, che ora saranno in grado di creare puntate personalizzate attingendo dagli oltre 70 milioni di brani disponibili su Spotify.

Il video tutorial

Per incentivare gli utenti a creare, Spotify ha anche lanciato un video tutorial