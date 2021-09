GfVip 6, confermata nel cast la “veterana” dei reality Soleil Sorge

Era nella lista dei papabili concorrenti e ora arriva la conferma. Soleil Sorge è ufficialmente un’inquilina della casa del Grande Fratello Vip 6. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è la terza concorrente svelata dalla produzione, dopo Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Tre donne e un velo di mistero che, invece, resiste sulla lista completa del cast.

L’influencer italo-americana, che nel curriculum ha anche una partecipazione a Pechino Express e una all’Isola dei Famosi, si è detta agguerrita per l’esperienze ed è certamente pronta a regalare momenti che faranno discutere. Ex di Luca Onestini, Soleil ha, poi, iniziato una storia con Jeremias Rodriguez (il fratello di Belen) all’Isola. L’appuntamento con il Gf è per la prima serata del 13 settembre su Canale 5.