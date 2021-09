Tg Diregiovani – Edizione del 7 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– VENEZIA 78, BENEDETTA PORCAROLI: “IL MASSACRO DEL CIRCEO VA RACCONTATO AI GIOVANI”

“È stato doveroso portare in luce questa storia, necessario per la mia generazione e per tutti noi. Spero di aver restituito a Donatella un po’ di giustizia”. Queste le parole di benedetta Porcaroli, tra i protagonisti del film ‘La scuola cattolica’ di Stefano Mordini presentato ieri alla 78esima edizione della Mostra del Cinema. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, porta sullo schermo il massacro del Circeo, il delitto che negli Anni 70 ha segnato l’Italia intera. Dal 7 ottobre al cinema con Warner Bros., il film vede nel cast anche Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca;

– FEDEZ SALTA I ‘SEAT MUSIC AWARDS’

Fedez non figura nella lista degli artisti che saliranno sul palco dei ‘Seat Music Awards’, i premi in programma il 9 e il 10 settembre all’Arena di Verona. Salta questo appuntamento e lascia andare – in sua rappresentanza – Achille Lauro e Orietta Berti, che quest’anno hanno condiviso con lui il successo della hit ‘Mille’. E se già c’è chi parla di polemica in riferimento agli intercorsi che il rapper ha avuto con la Rai dopo il suo chiacchierato intervento al Concertone del Primo Maggio, conclusosi con tanto di accuse di censura, a placare gli animi ci pensa Stefano Coletta. “La sua assenza ci è stata comunicata, lo abbiamo invitato ma non ha potuto essere presente per impegni suoi contrattuali. Non c’è alcun nesso con quello che è accaduto il Primo Maggio”, ha affermato il direttore di Rai 1;

– NEYMAR, GENTILE CON I TIFOSI PER CONTRATTO

Con il passaggio di Neymar dal Barcellona al PSG, nel 2017, il club parigino ha pagato quasi mezzo miliardo di euro. Cifra record pubblicata in esclusiva dal quotidiano spagnolo ‘El Mundo’, ma il contratto del fantasista brasiliano è composto da ben 19 pagine fitte di obblighi, postille, diritti e vari allegati. Tra gli obblighi ‘singolari’, a cui deve attenersi il calciatore, spicca quello di essere “cortese, puntuale e gentile con i tifosi, che devono essere salutati alla fine di ogni partita”. Per questo cosiddetto ‘bonus etico’ ,Neymar riceve quasi 400.00 euro netti. Il contratto del giocatore brasiliano è il secondo più ricco della storia, dietro a quello di Messi con il Barcellona;

– GAIA ZORZI E GIULIA SALEMI CONDUTTRICI DI ‘GF VIP PARTY’

Parte il 13 settembre la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo l’annuncio del cast, è stato svelato anche il ritorno di ‘Gf Vip Party’, con una nuova conduzione tutta al femminile. Saranno, infatti, Giulia Salemi e Gaia Zorzi le padrone di casa di questa edizione, che debutterà il 13 settembre in live streaming alle 20.45 sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un pre-puntata in programma ogni lunedì e venerdì, per commentare in diretta la vita nella casa, con tanti ospiti e curiosità esclusive;

– DRAKE, ‘CERTIFIED LOVER BOY’ DISCO DA RECORD

Il nuovo album di Drake ‘Certified Lover Boy’ batte i record su Spotify e Apple Music come album più ascoltato nelle prime 24 ore. Il sesto progetto in studio del rapper, infatti, si è imposto come uno dei dischi più apprezzati dal pubblico di questo 2021, riuscendo a totalizzare in sole 24 ore 153 milioni di stream su Spotify ed è presente con 19 brani su 21 nella Top200. Record anche su Apple Music come album più streammato nelle prime 24 ore nel 2021, presente inoltre con 15 brani su 21 nella Top100. Nell’album anche importanti featuring come Jay-Z, Travis Scott e Kid Cudi.