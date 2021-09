VIDEO| Venezia 78, Jamie Lee Curtis incanta tutti: una star ‘da paura’

La ‘queen’ della saga horror ‘Hallowen’ è sbarcata al lido. L’arrivo di Jamie Lee Curtis ha incantato tutti, fotografi e fan, che l’attrice ha ringraziato con baci, saluti, cuori e con qualche parola in italiano “ciao” e “grazie“. L’interprete di Laurie Strode – che per l’occasione ha scelto di indossare un look casual chic (giacca e pantaloni grigio chiaro, una t-shirt bianca e un paio di Ray-Ban aviator) – è alla 78esima Mostra del Cinema per presentare, insieme al regista David Gordon Green, ‘Halloween Kills‘ (sequel di ‘Halloween’, uscito nel 2018, ambientato quarant’anni dopo il film originale di John Carpenter). Inoltre, la grande star è a Venezia 78 per ricevere il Leone d’oro alla Carriera.

JAMIE LEE CURTIS A VENEZIA 78, IL VIDEO