VIDEO| Gattuso e don Pietro Savastano in versione Gomorra: “Ci riprendiamo tutto quello che è nostro”

Cos’hanno in comune Fortunato Cerlino e Gennaro Gattuso? Sono entrambi presenti alla Mostra del Cinema di Venezia e…c’è una città che hanno condiviso, sebbene per l’ex centrocampista della Nazionale solo per un anno e mezzo. Ringhio infatti è stato allenatore del Napoli tra alterne fortune: una Coppa Italia vinta e un quarto posto con accesso in Champions saltato all’ultima giornata con il pareggio in casa contro il Verona. La città natale e del cuore dell’attore teatrale, diventato famoso al grande pubblico per aver intepretato Pietro Savastano nella serie tv Gomorra. Un simpatico duetto in laguna, richiamando una ormai celebre battuta: “Vuagliù, c’arrepigliamm tutt chell che ‘o nuoste”. Sul red carpet l’ex tecnico dei partenopei ha incontrato anche il presidente che l’ha esonerato due mesi fa Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico anche lui presente al festival.