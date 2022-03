Ecco ‘Al Rihla’, il pallone ufficiale dei Mondiali in Qatar

di Marco Melli

Adidas ha svelato ‘Al Rihla’, il pallone ufficiale del Mondiale in Qatar. Al Rihla significa ‘il viaggio’ in arabo ed è ispirato alla cultura, all’architettura, alle navi e alla bandiera del Qatar. Il 14esimo pallone consecutivo che adidas ha prodotto è progettato per avere meno resistenza all’aria e offrire precisione e affidabilità sul campo, grazie in parte alla nuova forma dei suoi pannelli e alle nuove trame superficiali. ‘Al Rihla’ è anche il primo pallone dei Mondiali realizzato esclusivamente con inchiostri e colle a base d’acqua.