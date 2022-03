Tg Diregiovani – Edizione del 22 marzo 2022

Nelle news del Tg Diregiovani di questa settimana:

– MANESKIN, IL ‘LOUD KIDS TOUR’ DIVENTA MONDIALE

Il ‘Loud Kids Tour’ dei Maneskin diventa mondiale. In totale sono 48 le date programmate tra Nord America ed Europa dalla band, che vista la guerra in Ucraina, ci tiene però, a fare una precisazione: “A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia”;

– QATAR 2022, GLI AZZURRI SI PREPARANO PER I PLAY OFF

La Nazionale di Mancini si gioca con i play off l’ultima occasione di conquistare il pass per il Mondiale di Qatar 2022: giovedì 24 marzo alle 20.45 a Palermo gli azzurri affronteranno la semifinale contro la Macedonia del Nord e, in caso di successo, la finale contro la vincente di Portogallo-Turchia;

– TANANAI, SOLD OUT ANCHE LA SECONDA DATA DI MILANO

Anche la seconda data milanese del tour di Tananai è sold out. Il giovane cantautore porterà tutta la sua energia nella tournée in partenza il 13 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale. In estate invece, salirà sui palchi dei principali Festival;

– DADDY YANKEE, DOPO ‘LEGENDADDY’ IL RITIRO

Dopo trent’anni di carriera, Daddy Yankee si ritira dalla musica. Ad annunciarlo l’icona del reggaeton attraverso un video pubblicato in rete. “Questa carriera è stata come una maratona e, finalmente, vedo il traguardo. Ora mi godrò tutto quello che mi avete dato”. La star latina lascerà le scene dopo l’uscita del suo prossimo disco ‘Legendaddy’, in arrivo il 24 marzo, che porterà live con ‘La última vuelta world tour’;

– JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK, SOGNANO UNA VILLA DA 50 MILIONI DI DOLLARI

A vent’anni dalla loro prima relazione, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme. Nel 2021 hanno ufficializzato il ritorno di fiamma e da allora sono inseparabili. Secondo TMZ, la coppia, negli ultimi tempi, avrebbe messo gli occhi su una villa da 50 milioni di dollari a Bel Air di proprietà del miliardario Todd Lemkin.