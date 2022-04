Dramma per Georgina e Ronaldo: muore uno dei gemelli durante il parto

Con un annuncio condiviso sui canali social Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina, hanno annunciato la morte di uno dei loro gemelli avvenuta durante il parto. “È con la più profonda tristezza che comunichiamo la scomparsa del nostro bambino”, hanno scritto. “È il più grande dolore che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto disponibili. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Ragazzo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre”.

Dopo l’annuncio, in tantissimi si sono stretti attorno al dolore di Cristiano e Georgina. Tra questi anche i club calcistici come Manchester United, lo Sporting Club del Portogallo, la Juve e il profilo della Serie A ma anche Prince Boateng, Pelè e Alvaro Morata.