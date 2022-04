FIFA lancia FIFA+, la piattaforma per vedere il calcio gratis

Vedere il calcio gratis e, soprattutto, legalmente. FIFA ha lanciato FIFA+, una piattaforma di streaming gratuita che consente la visione di partite di calcio in diretta da tutto il mondo. Nell’offerta sono inclusi anche giochi interattivi, notizie, informazioni sui tornei, contenuti video originali e tanto altro.

Entro giugno, tutti i contenuti saranno disponibili anche in lingua italiana.

Partite di calcio in diretta

Entro il 2022, FIFA+ trasmetterà in streaming almeno 40.000 partite in diretta da 100 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni, incluse 11.000 partite femminili.

Centro Partite



Il Centro Partite è un archivio che consente di esplorare tantissimi dati calcistici relativi a 400 competizioni maschili e 65 competizioni femminili. In aggiunta, un feed quotidiano di notizie sul calcio maschile e femminile da tutto il mondo. Nel corso dell’anno sarà anche possibile divertirsi con giochi interattivi, tra cui votazioni, quiz, fantacompetizioni e pronostici.

Archivio FIFA

Sebbene quest’anno FIFA+ NON trasmetterà le partite dei Mondiali di Calcio in Qatar, sarà possibile fruire di un archivio con i match di tutte le FIFA World Cup e FIFA Women’s World Cup della storia, per un totale di più di 2.000 ore di contenuti.

Al momento del lancio saranno disponibili più di 2.500 video risalenti fino agli Anni 50, a cui se ne aggiungeranno tantissimi altri nel corso dell’anno.

Originali FIFA+

Su FIFA+ saranno disponibili anche contenuti originali, tra cui documentari, docuserie, talk show e cortometraggi, che racconteranno le storie di leggende del calcio passate e presenti da oltre 40 paesi.