Ho usato solo ingredienti naturali per ravvivare il colore del mio bucato: adesso brilla proprio

Pochi ingredienti e anche del tutto naturali per ravvivare il colore del bucato, in questo modo saranno sempre perfetti, luminosi e brillanti: proprio come appena comprati.

Avere un bucato, non solo perfettamente pulito, ma anche ben igienizzato e che mantenga sempre vivi i suoi colori e un po’ il desiderio di tutti. Purtroppo, però, anche a causa di alcuni errori spesso involontari, non riusciamo ad ottenere il risultato sperato e con il passare del tempo tutti i colori vivi e brillanti tenderanno a svanire, lasciando spazio a qualcosa di spento e per nulla gradevole.

Cicli di lavaggi sbagliati, temperature troppo alte, usura e anche prodotti troppo aggressivi, sono solo alcuni dei fattori che andranno ad influire sul colore dei capi e man man tenderanno a scolorire ogni cosa, facendo perdere la brillantezza originale. Ma è possibile fare qualcosa per evitare che questo accada ancora? La risposta è: ovviamente sì, ma la cosa più sorprendente, è che non servirà alcun prodotto chimico.

Con questi ingredienti naturali si potrò finalmente ravvivare il colore del bucato

Anche se in commercio esistono diversi prodotti mirati proprio per preservare il colore del bucato, si tratta pur sempre di composti chimici e, se non vengono usati con le dovute attenzioni, non si farà altro che ottenere l’effetto opposto. Ecco quindi, che puntare sui classici rimedi naturali è sicuramente la scelta più giusta.

Per poter preservare i colori del proprio bucato, sono diversi i rimedi naturali da poter provare. Il primo prevede l’utilizzo dell’aceto. Questo prodotto da cucina, è perfetto per fissare i colori nei tessuti, riducendo la perdita di pigmento durante i lavaggi. Basta aggiungere mezza tazza di aceto bianco al ciclo di risciacquo per notare già una leggera differenza. Un altro ingrediente da cucina da poter utilizzare è il sale, che ha la capacità di ravvivare i colori grazie alla sua azione delicatamente esfoliante sulle fibre. Sciogliere tre cucchiai di sale in acqua fredda, immergi i capi per circa 30 minuti e poi risciacquare con cura.

Ma non è ancora tutto, perché anche utilizzare le foglie di alloro in infuso, aiuta a ridurre la grana opaca dei capi sbiaditi e lasciano anche un profumo fresco molto gradevole. Poi c’è anche il limone, ottimi per i tessuti chiari, aiuta a eliminare l’ingiallimento e a ravvivare i colori pastello. Infine, non può mancare il bicarbonato di sodio, che neutralizza gli odori e illumina i colori. Basta un solo cucchiaio al detersivo abituale e funziona anche come additivo per ravvivare tessuti opachi.