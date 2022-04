Ronaldo fuori controllo: strappa il telefono dalle mani di un giovane tifoso e lo lancia a terra

Un gesto di rabbia che Cristiano Ronaldo pagherà caro. Dopo aver perso con il suo Manchester United la partita di Premier League contro l’Everton, l’attaccante portoghese, complice anche un infortunio alla gamba sinistra, mentre si recava negli spogliatoi ha letteralmente buttato a terra il telefonino di un giovane tifoso di 14 anni che lo stava riprendendo.

A nulla sono valse le parole del giocatore, che resosi conto del grave gesto, si è scusato su Instagram con il ragazzo, invitandolo ad una partita. “Non è facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l’esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco”, ha spiegato Ronaldo. “Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all’Old Trafford in segno di fair-play e sportività”.

La mamma del ragazzo: “Mio figlio è autistico, ora è sconvolto”

La mamma del giovane, in un’intervista rilasciata al ‘Liverpool Echo’ è stata molto dura nei confronti del calciatore, vista anche la particolare situazione del figlio: “Jake era completamente sotto shock. È autistico, quindi non ha capito cosa fosse realmente successo fino a quando non è tornato a casa. È molto sconvolto, non lo porterò più a vedere un’altra partita. Questo era la sua prima volta, è stata una giornata fantastica fino agli ultimi secondi, quando Ronaldo ha rovinato tutto”, ha detto la donna.

La polizia ha aperto un’indagine

In seguito alla pubblicazione del video sui social, la polizia del Merseyside ha aperto un’indagine in cerca di testimoni dell’accaduto. “Possiamo confermare che stiamo tenendo contatti con il Manchester United e l’Everton FC a seguito delle segnalazioni di un presunto assalto durante la partita di calcio Everton-Manchester United a Goodison – si legge nella nota della polizia – Mentre i giocatori stavano lasciando il campo alle 14:30, è stato riferito che un ragazzo è stato aggredito da una delle squadre in trasferta mentre uscivano dal campo. Le indagini sono in corso e gli agenti stanno attualmente lavorando con l’Everton Football Club per rivedere i filmati delle telecamere a circuito chiuso e stanno svolgendo ampie indagini sui testimoni per stabilire se si è verificato un reato. Chiunque abbia informazioni su questo incidente è pregato di contattare il desk dei social media della polizia del Merseyside tramite Twitter MerPolCC o il centro di contatto della polizia del Merseyside di Facebook citando il numero di riferimento 228 del 9 aprile 2022”.