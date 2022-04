Alessandro Borghi diventa pilota per la Formula E a Roma

di Erika Primavera

All’E-Prix di Roma c’è un pilota in più. Oltre ai 22 driver ufficiali del Mondiale di Formula E, il circuito cittadino dell’Eur ha visto in pista anche Alessandro Borghi: l’attore romano, per il secondo anno in visita alla tappa italiana del Campionato riservato alle monoposto elettriche, è stato protagonista di un’iniziativa legata alla promozione della seconda stagione della serie ‘Diavoli’, in onda su Sky Atlantic dal 22 aprile. Vestito con una tuta rossa griffata proprio con il nome della serie e con indosso un casco bianco, ha guidato una monoposto elettrica Gen2 lungo il tracciato che corre lungo il Palazzo dei Congressi e il Colosseo Quadrato.

Dopo una ricognizione del tracciato a bordo della Safety Car guidata dall’ex pilota di Formula E, Bruno Correia, Borghi ha effettuato due giri di pista a due ore circa dal via all’E-Prix di Roma. Entusiasmo al rientro nei box, dove ha ricevuto tra l’altro i complimenti dello stesso Correia: “Qualcuno mi cacci altrimenti resto qui”, ha detto con un sorriso, aggiungendo poi, rivolto al suo staff: “Dobbiamo subito fare un team”.

Ha passeggiato lungo i box anche Josè Mourinho che si è intrattenuto qualche minuto con il pilota portoghese della DS Techeetah, Antonio Felix Da Costa, scambiando qualche battuta sul funzionamento della monoposto elettrica.