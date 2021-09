Vorrei provare ad usare il sex toy con il mio ragazzo…

Cari esperti,

per il mio compleanno le mie amiche mi hanno regalato un sex toy, all’inizio mi sono imbarazzata un pochino però poi l’ho provato e mi è piaciuto! Vorrei provare ad usarlo con il mio ragazzo ma quando gliel’ho detto lui si è arrabbiato e mi ha detto subito di no, aggiungendo che trova vergognoso che una ragazza usi certi oggetti. Io pensavo che sarebbe stato qualcosa che ci avrebbe uniti ancora di più invece lui ora ce l’ha con me e io mi vergogno moltissimo. Cosa fare?



Alessia, 22 anni

Cara Alessia,

la sessualità è un processo conoscitivo che passa attraverso la scoperta di sé e del proprio piacere in relazione all’altro ma anche attraverso l’auto-esplorazione.

Non sempre in coppia si condividono pensieri e pratiche riguardo la sessualità ma non per questo ci si deve sentire giudicati o “sbagliati”.

L’utilizzo di sex toy è una scelta personale e può aiutare a scoprire zone di piacere stimolando i genitali.

Tale pratica può migliorare anche il rapporto di coppia rendendo più consapevoli dei personali bisogni.

In coppia è importante poter parlare dei rispettivi desideri e, quando questi incontrano una resistenza dall’altra parte, è bene rispettare il pensiero divergente cercando un punto di mediazione che possa soddisfare entrambe.

Il nostro suggerimento è quello di cercare di capire le motivazioni di tale reazione (potrebbe essere una presa di posizione forse influenzata da retaggi culturali o nascondere un timore) e cercare insieme un punto di incontro.

Questo non significa necessariamente convincere l’altro ma avere la possibilità di sfatare tabù e di sciogliere dei nodi nella comunicazione sull’intimità che si sono creati.

L’utilizzo del toy sex può essere mantenuta come pratica individuale la quale, in ogni caso, può aiutare ad avere una maggiore consapevolezza del proprio corpo.

Speriamo di averti fornito spunti di riflessione utili.

Torna a scriverci se ne senti il bisogno.

Un caro saluto!