VIDEO | Leo Messi non regge la commozione: lacrime in campo

Nessuno come lui. Leo Messi sale un altro gradino nell’Olimpo dei più grandi calciatori della storia e batte un altro record fino a oggi detenuto da Pelè.

Con la tripletta di ieri sera contro la Bolivia nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022, l’argentino è il giocatore ad aver segnato più reti con la maglia di una Nazionale sudamericana. Con 79 centri in albiceleste ha superato la leggenda brasiliana a quota 77 reti. Fortissima l’emozione a fine partita tra i festeggiamenti per questo nuovo traguardo e quelli per la Coppa America recentemente conquistata: il neo acquisto del Paris Saint Germain non è riuscito a trattenere le lacrime.