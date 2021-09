GF Vip Party, annunciati gli ospiti della seconda puntata

Nuovo appuntamento con Giulia Salemi e Gaia Zorzi nel salotto del GF Vip Party. Dopo il debutto dello scorso lunedì, il programma streaming dedicato al Grande Fratello Vip torna con nuovi ospiti.

L’appuntamento è per questa sera alle 20.45 su Mediaset Infinity.

GF Vip Party, gli ospiti della seconda puntata

Awed

Matteo Diamante

Myriam Catania

Denis Dosio

GF Vip Party è un format di Mdiaset Infinity dedicato al Grande Fratello Vip. Un pre-puntata imperdibile, in programma ogni lunedì e venerdì alle 20.45, per commentare in diretta la vita nella casa, con tanti ospiti e curiosità esclusive.