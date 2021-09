VIDEO| Il concerto di Ketama126 a Roma in 3 minuti

Ketama126 è tornato a suonare nella sua città: Roma. Sulle sponde del laghetto dell’Eur il rapper è stato protagonista di Videocittà, il format dedicato alla contaminazione tra musica e arte. Con arrangiamenti speciali creati per l’occasione, l’artista ha così realizzato un viaggio nel suo repertorio, sottofondo perfetto per i contenuti video curati da Lorenza Liguori e proiettati sul grande schermo. Sorpresa della serata a ingresso gratuito Franco126, sul palco per “Misentomale”.

Guarda il nostro resoconto video ↓