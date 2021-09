‘Da Grande’, stasera su Rai Uno il nuovo programma di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan sbarca in prima serata su Rai Uno con il nuovo programma ‘Da Grande’. Due appuntamenti (19 e 26 settembre) in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano.

Da Blanco a Elodie: tutti gli ospiti di Alessandro Cattelan

Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimenti danno vita a due show in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti di primo piano del mondo dello spettacolo e della musica, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità. Tanti gli ospiti della prima puntata in onda di “Da Grande”: Luca Argentero, Antonella Clerici, Carlo Conti e Paolo Bonolis insieme ad alcuni dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana: il recordman Marco Mengoni, gli amatissimi ragazzi de Il Volo, la poliedrica Elodie e uno dei più giovani artisti italiani Blanco.

In ‘Da Grande’ anche gli Street Clerks

Sorprese e conversazioni insolite nascono dall’interazione del conduttore con gli ospiti che spesso vedremo in una veste nuova: in apertura Carlo Conti, per la prima volta nei panni di un attore, darà consigli a Cattelan su come affrontare l’ingresso sulla rete ammiraglia. Con Luca Argentero si discuterà di come cambia la vita dopo il matrimonio e l’arrivo di un figlio. Antonella Clerici è la dirimpettaia di Cattelan e si aprirà un siparietto da buoni vicini di casa, con Paolo Bonolis un divertente dialogo sull’età adulta e il suo avanzare. Grande protagonista la musica con Il Volo in una performance totalmente inedita, Elodie, performer incredibile sarà protagonista di un numero da grande show; un sorprendente Blanco metterà a soqquadro lo studio mentre Marco Mengoni, oltre a regalare un intenso momento musicale, si trasformerà nell’ignaro concorrente di un irresistibile game show.

Ad accompagnare Alessandro Cattelan sarà la resident band live degli Street Clerks.

Da Grande è un programma di Alessandro Cattelan; scritto da Alessandro Cattelan, Federico Giunta, Laura Mariani, Luca Monarca, Luca Restivo, Ugo Ripamonti. Scenografia Giuseppe Chiara. Direzione creativa: Simone Ferrari & Lulu Helbaek. Regia Cristian Biondani