VIDEO| Escape Room 2, ecco una clip in esclusiva per Diregiovani

A due anni da Escape Room al cinema arriva Escape Room 2: Gioco Mortale, sequel del thriller psicologico che nel 2019 ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo. In questo secondo capitolo, dal 23 settembre in sala distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco. A dirigere la pellicola, prodotta da Sony Pictures, è Adam Robitel, già regista del primo capitolo, con lui tornano i protagonisti Taylor Russell e Logan Miller.

ESCAPE ROOM 2, LA CLIP IN ESCLUSIVA PER DIREGIOVANI

“Per essere risarciti della morte di una persona cara inserite il vostro pin“. Così si apre la clip di in esclusiva per Diregiovani dal film Escape Room 2. Nelle immagini inedite vediamo i protagonisti chiusi in una stanza alle prese con la ricerca di numeri che possano portarli alla salvezza. Ma la loro incolumità è messa a rischio da una griglia laser.

P.S. Senso di claustrofobia e adrenalina mozzafiato sono assicurati, buona visione!

ESCAPE ROOM 2, IL TRAILER