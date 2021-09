VIDEO| Salemi nuova conduttrice de Le Iene? Arriva la risposta di Giulia

Il mistero aleggia sul web. Chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi? Il 5 ottobre andrà in onda su Italia 1 la nuova edizione de Le Iene. In queste ore sui social del programma è apparsa una foto con 10 sagome di donne: “si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band il meglio delle ‘ragazze’ oggi in circolazione“, si legge sotto il post.

I rumors davano per certa la presenza di Giulia Salemi al timone del programma. Con lei anche Federica Pellegrini, Elisabetta Canalis e Aurora Ramazzotti. Inoltre, sono migliaia i fan che hanno commentato il post de Le Iene speranzosi di vedere la Salemi sul palco dello show. La conduttrice e influencer, nella tarda serata di ieri, ha rotto il silenzio attraverso le storie di Instagram:

“Grazie per i messaggi, mi avete dato più forza nel credere in quello che faccio. Ma no, non sono io una dei dieci volti che affiancheranno Savino alla conduzione de Le Iene. Mi sarebbe piaciuto farlo, ma devo ancora lavorare duro“.

SALEMI CONDUTTRICE DE LE IENE? LA RISPOSTA DI GIULIA