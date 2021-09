Fridays for Future: il 24 settembre si scende di nuovo in piazza per il clima

I Fridays for Future tornano nelle piazze di tutto il mondo per lo sciopero globale del clima. In Italia saranno circa 70 le città aderenti, tra queste: Roma, Milano, Torino, Palermo. A spiegare le motivazioni dei prossimi scioperi sono stati gli stessi organizzatori attraverso una nota: “Nel mezzo delle crisi sanitaria, socio politica ed economica in cui ci troviamo, gli attivisti per il clima continuano a parlare dell’importanza di lottare per ogni frazione di grado e di affrontare l’ingiustizia climatica in cui viviamo”.

Tra le richieste dei Fridays for Future c’è il rispetto degli Accordi di Parigi

Tra le loro richieste, il rispetto degli Accordi di Parigi per restare entro 1.5 gradi evitando le conseguenze più gravi della crisi climatica. “Dai calcoli dell’IPCC, all’attuale tasso di emissioni, la quantità di CO2 (il nostro carbon budget) che possiamo ancora emettere per avere 2 possibilità su 3 di non superare quella soglia si esaurirà tra circa sette anni. È quindi l’ultima chiamata- affermano- per azzerare le nostre emissioni entro questo lasso di tempo! Questa volta, il movimento giovanile sta mettendo un’enfasi speciale sulle diseguaglianze e le ingiustizie tra i Paesi e anche all’interno degli Stati stessi”.

E ancora: “Le vittorie storiche dell’azione collettiva hanno dimostrato la necessità per i giovani di restare uniti nella lotta per la giustizia sociale e tra le generazioni”. “La determinazione dei giovani a comprendere la reale connessione tra la crisi climatica e i gruppi sociali più vulnerabili cambia la narrazione globale sull’emergenza climatica e promuove la democratizzazione dell’agenda climatica e ambientale”, ha detto Abel F Rodrigues, dal Brasile.

Prossimi appuntamenti per il clima

Quello del 24 settembre è solo uno dei molti appuntamenti in programma tra fine mese e i primi giorni del prossimo: dal 28 al 30 settembre è previsto anche l’Eco social forum (parallelamente allo Youth4Climate). Poi a Milano sarà la volta dello Student strike (1 ottobre) e della Global march for climate justice (il 2 ottobre).