Animali Fantastici 3, svelati titolo e data di uscita dell’atteso film

Gli account social di Warner Bros. Pictures hanno svelato il titolo e la data di uscita del terzo capitolo della saga di Animali Fantastici. Il film è stato intitolato Animali Fantastici: I segreti di Silente (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, questo il titolo in lingua originale) e arriverà nel 2022 al cinema. Nelle sale internazionali, invece, il debutto è fissato per il 15 aprile 2022.

Il film è attualmente in fase di produzione negli studi Warner Bros Leavesden, a pochi passi da Londra. Un progetto iniziato senza la presenza di Johnny Depp, nel ruolo del mago malvagio Gellert Grindelwald. L’attore – dopo il licenziamento della WB, a seguito della accuse di violenza ai danni dell’ex moglie Amber Heard – è stato sostituito da Mads Mikkelsen.

Il terzo capitolo è diretto da David Yates – su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves – ed ha come protagonisti Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, Katherine Waterston in quello di Tina, Dan Foglier in quello di Jacob Kowalski, Jude Law in quello di Albus Silente, Ezra Miller in quello di Credence Barebone e Alison Sudol in quello di Queenie Goldstein.