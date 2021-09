Sanremo 2022, non c’è 2 senza 3: Fiorello affiancherà di nuovo Amadeus

Nonostante il ‘no’ iniziale, Fiorello sarà nuovamente al fianco di Amadeus per la 72esima edizione del Festival di Sanremo in programma su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio 2022. A confermare la presenza dello showman siciliano è stato lo stesso Amadeus durante la puntata di ‘Porta a Porta’ andata in onda ieri sera.

Fiorello a Sanremo 2022: la conferma di Amadeus

A dare il ‘la’ per l’annuncio è stato Bruno Vespa. Durante l’intervista al direttore artistico del Festival infatti, il giornalista ha domandato: “Ci sarà anche Fiorello?”. “Tu sai che per me è come se fosse mio fratello”, ha spiegato Amadeus. “Non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, tanto meno il secondo, se non avessi avuto Rosario con me. Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice: ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire”‘. Non c’è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto io non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo”.

Sanremo 2022: le ‘Nuove Proposte’ subito tra i ‘Big’

Ma se da un lato, squadra che vince non si cambia, dall’altro è stata la Rai stessa a svelare le future novità inerenti la kermesse: la principale riguarda la cancellazione delle ‘Nuove Proposte’ dal festival. Quest’anno, i due vincitori del contest si uniranno di diritto ai Big. I nomi saranno svelati il 15 dicembre nella puntata finale di Sanremo Giovani, in onda su Rai 1. Gli artisti, per candidarsi, dovranno avere fra i 16 e i 29 anni di età, alla data dell’1 gennaio 2022.