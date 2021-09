Bridgerton 2, rilasciate nuove immagini e un video con il cast

In occasione di Tudum, il primo evento globale per i fan (ne abbiamo parlato QUI), Netflix ha rilasciato nuove immagini dell’attesissima seconda stagione di Bridgerton: la prima serie targata Shondaland, la casa di produzione di Shonda Rhimes.

BRIDGERTON 2, LA STORIA

Se nella prima stagione abbiamo visto nei panni dei protagonisti Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e il Duca di Hastings (Regé-Jean Page), nel secondo capitolo di Bridgerton a guidare la storia saranno Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), fratello maggiore di Daphne, e Kate Sharma, interpretata dalla new entry del cast Simone Ashley. La giovane attrice, che abbiamo già visto in Sex Education e Because the Night, si calerà nei panni di una ragazza determinata, intelligente appena arrivata a Londra, discendente di una famiglia di origine indiana. Inutile dire che Anthony metterà gli occhi su di lei. Lord Bridgerton, però, dovrà dosare i suoi istinti perché Kate non sopporta gli sbruffoni. Inoltre, il personaggio interpretato da Bailey è in una profonda crisi sentimentale dopo aver chiuso la sua storia d’amore con la cantante Siena, alla fine della prima stagione.

BRIDGERTON 2, IL VIDEO CON IL CAST

BRIDGERTON 2, QUANDO ESCE

La seconda stagione di Bridgerton, che sarà disponibile nel 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

BRIDGERTON 2, LE NUOVE IMMAGINI

Bridgerton 2 ha come protagonista Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alla ricerca dell’amore. In una delle immagini rilasciate lo si vede coinvolto in una conversazione con Kate Sharma (Simone Ashley). La famiglia Sharma comprende anche Edwina Sharma (Charithra Chandran) e Lady Mary Sharma (Shelley Conn) che si uniscono ai protagonisti della seconda stagione, presenti in una delle immagini rilasciate insieme a Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Conosciamo meglio i nuovi personaggi di Bridgerton 2:

Kate Sharma

Kate è testarda e furba. Il suo spirito acuto e la sua natura indipendente la rendono unica nel mercato matrimoniale del 1814, all’interno del quale spera di trovare il vero amore per sua sorella minore, Edwina.

Edwina Sharma

Seguendo l’esempio di sua sorella maggiore, Edwina è diventata la perfetta debuttante, di natura gentile e molto affascinante. È giovane e ingenua, ma sa comunque quello che vuole: un vero matrimonio d’amore.

Mary Sharma

Mary Sharma era la figlia di un conte, ma ha rinunciato al suo titolo per scappare con il suo vero amore: un mercante. Lo scandalo che ne è seguito ha reso Mary un’estranea al suo ritorno nella società londinese per il debutto delle sue figlie.