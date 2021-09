VIDEO| Da Stranger Things 4 a Bridgerton 2: le immagini inedite svelate al Tudum Netflix

Ieri, 25 settembre, Netflix ha deciso di soddisfare le curiosità dei fan e delle fan che attendono da mesi e mesi (se non anni) l’arrivo di molte serie e film. La piattaforma ha così deciso di lanciare Tudum – il cui titolo è ispirato al primo suono che si sente all’inizio di una serie o di un film – il primo evento globale per i fan. L’obiettivo è stato quello di onorare e intrattenere i fan Netflix di tutto il mondo.

Più di 145 tra le più grandi star e i più famosi creativi di tutto il mondo – in rappresentanza di oltre 100 serie, film e contenuti speciali – sono saliti sul palco virtuale per un’emozionante giornata ricca di annunci esclusivi, immagini, trailer e clip inedite. Da Stranger Things 4 a Bridgerton, ecco tutte le news annunciate:

STRANGER THINGS 4

“Entra nella Creel House a tuo rischio e pericolo con questo teaser che mostra la nuova location della quarta stagione, in arrivo nel 2022“.

Ambientata nella cittadina di Hawkins in Indiana, Stranger Things è una dichiarazione d’amore per i classici degli Anni 80 che hanno entusiasmato un’intera generazione. La serie racconta la storia di un ragazzino che scompare nel nulla. I suoi amici, la famiglia e la polizia locale si mettono alla ricerca di indizi, ma vengono presto coinvolti in una trama misteriosa, con esperimenti governativi top secret, terrificanti poteri soprannaturali, una ragazzina molto particolare e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie dei protagonisti saranno messe alla prova e le loro vite cambieranno mentre ciò che scopriranno trasformerà Hawkins e forse il mondo, per sempre.

RED NOTICE

“Il miglior profiler dell’FBI, la ladra d’arte più ricercata e il più grande truffatore al mondo. Guarda questa clip esclusiva dell’epico film con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds“.

Un Red Notice emesso dall’Interpol è un avviso globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati al mondo. Ma quando un’audace rapina riunisce il miglior profiler dell’FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds), non si può dire cosa accadrà. Red Notice sarà disponibile il 12 novembre su Netflix.

LA CASA DI CARTA 5 VOL.2

“Preparati a salutare la serie con questa anteprima esclusiva degli episodi finali“.

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra. L’ultima parte dell’ultima stagione arriva il 3 dicembre su Netflix.

SEX EDUCATION 4

“Attenzione! Non perdere il bollettino speciale degli studenti del liceo Moordale“. La stagione 4 di Sex Education prossimamente su Netflix.

BRIDGERTON 2

Se nella prima stagione abbiamo visto nei panni dei protagonisti Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e il Duca di Hastings (Regé-Jean Page), nel secondo capitolo di Bridgerton a guidare la storia saranno Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), fratello maggiore di Daphne, e Kate Sharma, interpretata dalla new entry del cast Simone Ashley. La giovane attrice, che abbiamo già visto in Sex Education e Because the Night, si calerà nei panni di una ragazza determinata, intelligente appena arrivata a Londra, discendente di una famiglia di origine indiana. Inutile dire che Anthony metterà gli occhi su di lei. Lord Bridgerton, però, dovrà dosare i suoi istinti perché Kate non sopporta gli sbruffoni. Inoltre, il personaggio interpretato da Bailey è in una profonda crisi sentimentale dopo aver chiuso la sua storia d’amore con la cantante Siena, alla fine della prima stagione.

THE CROWN 5

“Sua Maestà è pronta a riceverti ora. La nuova Regina Elisabetta annuncia il periodo d’uscita della Stagione 5“.

THE WITCHER 2

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Nella seconda stagione, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

THE WITCHER: THE BLOOD ORIGIN

Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia in un tempo remoto: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale ‘congiunzione delle sfere’, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

THE UMBRELLA ACADEMY 3

“Fatti accompagnare dietro le quinte della terza stagione e ascolta le risposte del cast alle domande più scottanti su riprese, scherzi sul set e molto altro“.

EMILY IN PARIS 2

Dove eravamo rimasti… Nella prima stagione, che ha debuttato sulla piattaforma lo scorso 2 ottobre, abbiamo visto la ventenne Emily Copper alle prese con il trasferimento da Chicago a Parigi per un’opportunità di lavoro inaspettata. A lei il compito di portare un punto di vista americano a una venerabile società di marketing francese. Mentre si manifesta inevitabilmente lo scontro tra le due culture, la giovane si adatta alla vita di Parigi e si destreggia tra la sua carriera, le nuove amicizie e la vita amorosa. Ed è proprio sull’amore che si è interrotta la prima stagione: Emily divisa tra Gabriel (interpretato da Lucas Bravo), uno chef che abita nel suo palazzo, per il quale prova una fortissima attrazione e l’amicizia con Camille, fidanzata di Gabriel, anche se abbiamo visto i due prendersi una momento pausa. La strada stava per essere in discesa per Emily perché Gabriel aveva deciso di trasferirsi in Normandia per aprire il suo ristorante. Ma un investitore di nome Antoine, nonché cliente dell’azienda per cui lavora Emily, ha deciso di aiutare Gabriel. Così il giovane chef è rimasto a Parigi: come andrà a finire questo pericoloso triangolo amoroso? Lo scopriremo in Emily in Paris 2, dal 22 dicembre su Netflix.

OZARK 4

DON’T LOOK UP

“Se è vero che è meglio non guardare in alto, dai un’occhiata a questa clip esclusiva tratta dal film di prossima uscita con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rob Morgan e Jonah Hill su una cometa in rotta di collisione con la Terra“. Don’t Look Up debutta il 10 dicembre in cinema selezionati e il 24 dicembre su Netflix.

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l’umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l’aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall’ufficio dell’indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall’impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l’attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un’impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto?

jeen-yuhs

“Riflettori puntati su Kanye West in questa clip esclusiva tratta dal nuovo documentario. Girato nel corso di vent’anni, jeen-yuhs è un ritratto intimo e rivelatore del vissuto di Kanye, dal periodo formativo caratterizzato dalla voglia di sfondare fino all’attuale realtà di artista e brand globale. Nota: questo video contiene un linguaggio adatto a un pubblico adulto“. Il doc arriva nel 2022 su Netflix.

THE SANDMAN

“Non è mai solo un sogno. Guarda l’anteprima esclusiva della tanto attesa serie fantasy dark tratta dagli acclamati fumetti creati da Neil Gaiman per DC Comics“. Il Signore dei sogni è stato invocato e catturato da comuni mortali. Una volta libero, l’eterno dominatore del mondo onirico si accorgerà che i suoi problemi sono appena cominciati.

COBRA KAI

Il 31 dicembre si torna a combattere per l’anima della Valley. Tra nuove alleanze e una posta in gioco sempre più alta, chi sarà il vincitore del torneo di All Valley?

EXTRACTION 2

Nel 2020 il mondo ha conosciuto un nuovo eroe: Tyler Rake (Chris Hemsworth), un impavido mercenario che opera nel mercato nero alle prese con la missione più pericolosa della sua carriera. Ma ciò che sembra perduto per sempre… può ancora essere recuperato. Questo franchise carico d’azione al cardiopalma è diretto da Sam Hargrave e prodotto da Joe e Anthony Russo, i registi visionari di Avengers: Endgame.

TIGER KING 2

“Fai un ripasso su Joe Exotic, Carole Baskin e tutti i colpi di scena della prima stagione e scopri quando la serie tornerà per una seconda dose di caos e follia“. La seconda stagione debutta il 17 novembre.

ARMY OF THIEVES

“Non ci sono zombi, ma l’azione (oltre all’amore e alle risate) non mancano di certo in questo trailer del prequel di Army of Dead. Il film è prodotto da Zack Snyder e Matthias Schweighöfer, che ne è anche il regista e protagonista“.