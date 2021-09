No Time To Die, l’anteprima tra i sassi di Matera (con sorpresa di Daniel Craig)

Dopo Istanbul, Roma, Baku, Città del Messico, Londra, anche Matera è entrata a far parte delle splendide location set della saga cinematografica più famosa e longeva del mondo. In occasione dell’uscita del nuovo capitolo dedicato a James Bond, ‘No Time To Die’, il CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri ospita, il 29 ottobre, la proiezione speciale del film, l’ultimo con protagonista Daniel Craig.

Ospiti d’onore della serata tra i sassi di Matera, fortemente voluta dalla Lucana Film Commission, sono due interpreti delle precedenti avventure di 007: Giancarlo Giannini, protagonista di ‘Quantum of Solace’ (2008) e ‘Casino Royale’ (2006) e Maria Grazia Cucinotta protagonista femminile ne ‘Il mondo non basta’. Con loro anche Gina Lollobrigida, amica e attrice al fianco di Sean Connery, il primo interprete di 007, ne ‘La donna di paglia’. E non solo. Attesa anche una sorpresa da Craig. Così la star, alla sua ultima interpretazione di James Bond, manderà un saluto dal magnifico scenario della Capitale della cultura 2019 in cui sono state girate le più spettacolari sequenze della pellicola e dove un ringraziamento particolare spetta alle maestranze che hanno collaborato con la produzione.

‘No Time To Die’ debutta sul grande schermo il 30 settembre con Universal Pictures.

NO TIME TO DIE, IL TRAILER

NO TIME TO DIE, IL POSTER

Le società, la EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Pictures International Italy, tra le più importanti al mondo, hanno trovato nella Lucana Film Commission, rappresentata dal suo Presidente, un partner affidabile ed efficiente che ha saputo accanto a loro contribuire a quello che si profila come il nuovo grande successo filmografico delle avventure di 007. Grazie a questa collaborazione stasera avrà così luogo uno degli eventi cinematografici più attesi e desiderati dell’anno, con il supporto all’organizzazione della Tiziana Rocca Production e quello nella comunicazione della Daniele Mignardi Promopressagency.