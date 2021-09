Coldplay x BTS: fuori il video fantascientifico di “My Universe”

Una battaglia intergalattica per salvare la musica. È, più o meno questo, il concept del video di “My Universe”, il nuovo singolo dei Coldplay che li vede collaborare con i BTS. È un viaggio tra i pianeti quello che i due gruppi affrontano per raccontare di mondi in cui l’utilizzo delle 7 note viene proibito.

Tra effetti speciali, ospiti alieni ed esplosioni di colore, i Coldplay e i BTS lanciano un video che di certo si ispira ai fasti della saga di Star Wars. O almeno li ricordano. Ecco il risultato ↓

Due nuove versioni di “My Universe” e un documentario

Nei giorni scorsi, i Coldplay hanno pubblicato altre due versioni di “My Universe”: una acustica e una denominata Supernova 7. Online anche il mini film/documentario dal titolo “Inside My Universe”: il racconto di come il brano è stato registrato in Corea.

Il singolo è uno dei tre già svelati del disco in uscita dei Coldplay, “Music of the Spheres”, disponibile dal 15 ottobre.