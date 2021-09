“Prime Video come Barbara D’Urso”: lo streaming di Juve-Chelsea scatena l’ironia social

No, non è colpa della vostra connessione, né tantomeno della regolazione dell’immagine del vostro televisore. Se avete riscontrato dei problemi di visione durante lo streaming di Juventus-Chelsea su Amazon Prime Video non preoccupatevi: è stato così per tutti gli spettatori del match di Champions League giocato allo Stadium di Torino.

La piattaforma ha affrontato delle difficoltà nella regolazione della luminosità, alzandola e abbassandola continuamente senza trovare la giusta misura. E Twitter non perdona, nonostante lo stesso Sandro Piccinini – alla telecronaca della partita – sia scusato in diretta per il disservizio. Non l’unico della serata.

Così gli utenti ironizzano tirando in ballo personaggi come Carlo Conti per il primo tempo e Barbara D’Urso o Paola Ferrari per il secondo. Personaggi che hanno da sempre animato l’humor sulla questione dei contrasti.

Oggi Twitter è così luogo di meme, ecco i più divertenti.

Ecco dove avevo già visto il secondo tempo di #JuveChelsea su #PrimeVideo… pic.twitter.com/JX2ehS46rw — Sergio Chesi (@sechesi) September 29, 2021