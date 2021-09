Squid Game spopola su Netflix: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

E’ lo show rivelazione di Netflix, e dopo un debutto in sordina è diventato anche quello più visto della piattaforma. Stiamo parlando di Squid Game, serie coreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk.

Disponibile dal 17 settembre a livello globale, il thriller psicologico in 9 puntate ha conquistato il pubblico nostrano (e non solo), nonostante l’assenza del doppiaggio in italiano.

Tutto il mondo ne parla, e visto il successo non sorprende già si parli di una seconda stagione.

Di cosa parla Squid Game? (senza spoiler)

Centinaia di persone (456 per l’esattezza) piene di debiti e in situazioni economiche drammatiche, decidono di partecipare a un “gioco”, il cui premio in denaro è di 45,6 miliardi di won (circa 32 milioni di euro).

C’è solo un problema: chi perde viene eliminato in tutti i sensi.

E’ abbastanza evidente che la trama abbia preso spunto qua e là da diversi manga giapponesi (primo tra tutti As The God Will, ma anche Alice in Borderland), ma Squid Game non ha nulla da invidiargli.

Forza della serie i protagonisti e la loro introspezione. Ognuno di essi è mosso da motivazioni diverse (sebbene il filo conduttore sia il denaro) e agiscono in base alla propria indole, ma mai tradendo se stessi. Nel bene e nel male.

Ci sarà una seconda stagione?

Ancora non c’è stato un annuncio ufficiale, ma visto il successo inatteso non è da escludere.

In una recente intervista, il regista Hwang Dong-hyuk ha parlato di questa ipotesi affermando che sebbene non ci sia alcun “progetto concreto” ci stanno pensando.

In un’altra intervista con Variety, il regista non ha nascosto le difficoltà nel realizzare Squid Game e che il pensiero di creare la stagione 2 è “faticoso”.

“Scrivere [Squid Game] è stato più difficile del solito per me perché era una serie, non un film. Mi ci sono voluti 6 mesi per scrivere e riscrivere i primi due episodi. Non ho piani ben sviluppati per ‘Squid Game 2’. È abbastanza stancante solo pensarci”.

Proprio per questo, semmai Squid Game venisse rinnovato con un sequel, probabilmente non uscirebbe prima del 2023.