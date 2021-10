Globi d’Oro 2021, il trionfo di Speravo de mori’ prima (la serie su Totti) e de Le Sorelle Macaluso

Una premiazione fuori dal normale anche per quest’anno per i Globi d’oro, il premio assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, che ha scelto di comunicare i vincitori a mezzo stampa, nel rispetto delle normative Covid.

“Siamo rimasti meravigliati dalla qualità dei film in concorso quest’anno – commentano i direttori artistici del premio, Claudio Lavanga e Alina Trabattoni – nonostante le difficoltà e limiti che le restrizioni del covid hanno causato sui set di tutta Italia. I film in concorso quest’anno ci hanno fatto sognare, ridere, piangere e pensare. Ancora una volta il cinema è stato il mezzo per eccellenza per l’evasione, in un momento in cui staccarsi dalla realtà, anche solo per due ore, è terapeutico e necessario”.

Assegnati da una giuria di più di cinquanta corrispondenti dell’Associazione Stampa Estera in Italia presieduta da Alina Trabattoni, di Eurovision, e Claudio Lavanga, di NBC NEWS, i premi si aprono con la Miglior Regia, assegnata a Daniele Luchetti per il film Lacci (ispirato all’omonimo romanzo di Domenico Starnone) e con il Miglior Film, Le sorelle Macaluso, diretto da Emma Dante, che trionfa anche nella categoria Migliore Attrice con la vincita ex aequo delle protagoniste Donatella Finocchiaro e Simona Malato. Ed è Kim Rossi Stuart a guadagnare il titolo di Migliore Attore per la sua interpretazione in Cosa sarà.

Accanto ai grandi, Nora Stassi, protagonista de L’Agnello, vincitrice del premio Giovane Promessa di questa edizione, mentre ‘Paradise, una nuova vita’ di Davide Del Degan riceve il riconoscimento come Miglior Opera Prima.

Il premio di Migliore Serie TV viene assegnato a Speravo de mori’ prima, basata sulla brillante vita e carriera del campione Francesco Totti, interpretata da Pietro Castellitto. La Migliore Commedia va a L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, film Netflix ispirato a una surreale, ma vera, storia tutta italiana, interpretata da Elio Germano e Matilda De Angelis.

Daniele Ciprì con Cattivo Poeta vince la Miglior Fotografia. La statuetta per la Miglior Sceneggiatura va a Michael Zampino, Heidrun Schleef e Giampaolo Rugo per Governance. La Migliore Colonna Sonora è firmata da Mattia Carratello e Stefano Ratchev per Padrenostro.

Il Premio Italia nel Mondo, introdotto quest’anno per la prima volta per dare valore ai tanti talenti italiani che lavorano in produzioni estere, va all’acclamato Miss Marx di Susanna Nicchiarelli. A Giuliano Montaldo, regista di rilievo internazionale, viene riconosciuto il Premio alla Carriera. A Renato Pozzetto, icona della commedia all’italiana, che ha sorpreso la giuria del Globo con la sua commovente interpretazione in Lei Mi Parla Ancora va il Gran Premio della Stampa Estera. Infine, a Veleno di Hugo Berkeley va il globo per il Miglior Documentario e a La Stanza più fredda di Francesco Rossi quello per il Miglior Cortometraggio.

“La serata di premiazione è solo rimandata – proseguono Lavanga e Trabattoni – desideriamo premiare ogni vincitore con la giusta attenzione, ma allo stesso tempo ci vediamo costretti a rispettare le restrizioni delle misure anti-covid, che si impongono a un evento dalla grande portata come il nostro, e che comportano limitazioni anche da parte degli sponsor, in conseguenza delle difficoltà causate della pandemia. Per questo abbiamo deciso di trasformare l’annuncio di quest’anno in un evento che rispetta queste limitazioni imposte dal momento storico in cui viviamo, che presto speriamo si vesta nuovamente delle suggestive luci di un gala”.

GLOBI D’ORO 2021, TUTTI I VINCITORI

Migliore Film

Le Sorelle Macaluso

Migliore Regia

Daniele Luchetti – Lacci

Migliore Sceneggiatura

Michael Zampino, Heidrun Schleef, Giampaolo Rugo – Governance

Migliore Fotografia

Daniele Ciprì – Il Cattivo Poeta

Migliore Colonna Sonora

Mattia Carratello & Stefano Ratchev – Padrenostro

Migliore Attore

Kim Rossi Stuart – Cosa Sarà

Migliore Attrice

Donatella Finocchiaro – Le Sorelle Macaluso

Migliore Attrice

Simona Malato – Le Sorelle Macaluso

Migliore Commedia

L’incredibile Storia dell’Isola delle Rose

Gran Premio della Stampa Estera

Renato Pozzetto

Globo d’Oro alla Carriera

Giuliano Montaldo

Premio Italia nel Mondo

Miss Marx

Opera Prima

Paradise, una nuova vita

Giovane Promessa

Nora Stassi – L’Agnello

Premio Giuria d’Oro

Elizabeth Missland

Documentario

Veleno

Serie TV

Speravo de mori’ prima

Cortometraggio

La stanza più fredda