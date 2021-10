Queste perdite sono per la perdita della verginità o l’effetto della pdgd?…

Salve sono una ragazza di 25 anni, vi scrivo nuovamente, in quanto, ho assunto la pillola del giorno dopo e il ciclo mestruale mi sarebbe dovuto venire il 6, ma ieri 3 ottobre ho avuto delle perdite di sangue, rosso acceso…ma non saprei dire con precisione, la cosa strana è che solitamente il mio ciclo mestruale è abbondante, ora no, un ulteriore dubbio è dovuto al fatto che con il mio ex non persi sangue durante il mio primo rapporto, con questo ragazzo si, dato che ho avuto pochi rapporti sessuali potrei aver perso la verginità con lui? Queste perdite di sangue rappresentano la perdita della verginità o semplicemente l’effetto della pillola del giorno dopo?

Anonima, 25 anni

Cara Anonima,

in concomitanza della rottura della membrana può capitare di avere delle piccole perdite ma non sempre accade. Tieni presente che la forma e l’elasticità di questa membrana variano da donna a donna. In alcune infatti è talmente sottile che potrebbe rompersi senza dolore né perdite ematiche, per altre invece è più spessa e potrebbe lacerarsi gradualmente con i rapporti o con i preliminari. A volte può capitare anche che l’imene non si rompa del tutto con il primo rapporto.

La membrana può rompersi solo in alcuni punti ma restare in altri e questo spiegherebbe i sanguinamenti successivi.

Addirittura facendo sport, in alcune circostanze, tale sottile membrana può lacerarsi prima di avere un rapporto.

Solo attraverso una visita ginecologica è possibile stabilire se vi è stata la rottura dell’imene.

Quando si assume un contraccettivo di emergenza, a causa dell’importante ed improvviso sbalzo ormonale potrebbero esserci delle irregolarità nell’andamento del ciclo. Possono verificarsi ritardi, anticipazioni, episodi di spotting oppure notare variazioni rispetto la consistenza delle perdite ematiche. Gli effetti dovrebbero rientrare in un paio di cicli.

Se dovessi notare il persistere di alcune irregolarità puoi confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento per approfondire meglio la situazione.

Un caro saluto!