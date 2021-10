ANTICIPAZIONI| Voglio essere un mago, tutto sulla terza puntata

Questa sera, in prima serata su Rai2, appuntamento con la terza puntata di Voglio essere un mago!: il nuovo reality-talent prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni.

VOGLIO ESSERE UN MAGO, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Nel precedente episodio, le tre casate si erano esibite davanti ai professori e al Magister in occasione delle verifiche e le Piume D’oro avevano conquistato il primo gradino del podio, ma chi perderà la sfida tra Volpi Rosse e Abisso Blu? Quale squadra rischierà la bocciatura? La peggiore sarà chiamata ad affrontare gli esami di sbarramento. Chi non li supererà sarà costretto/a a lasciare per sempre il castello.

Intanto, continua il percorso di apprendimento dei giovani maghi: oltre alle lezioni di Grandi Illusioni con Eleonora di Cocco, il professore Jack Nobile li farà riflettere su cosa significhi essere se stessi, mentre il ‘magister’ Raul Cremona li aiuterà a trovare il loro personaggio scenico.

Nella cornice spettacolare del Labirinto della Masone, il più grande al mondo, gli apprendisti avranno l’opportunità di assistere ad una sua entusiasmante esibizione seguita da una lezione di un ospite molto speciale: il famoso Andrew Basso tra i maggiori escapologi del ventunesimo secolo star mondiale della magia, con prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Le tre casate dovranno poi sfidarsi nell’intricato Labirinto: la prima a trovare l’uscita dal dedalo di bambù conquisterà un misterioso vantaggio, che potrebbe però rivelarsi un’arma a doppio taglio.

L’immaginazione dei maghetti spiccherà il volo grazie all’illusionista Luca Bono e alle sue magiche colombe. Infine, tre apprendisti dovranno affrontare gli esami di sbarramento: la loro esibizione sarà posta al giudizio dei professori e del Magister, che decideranno chi di loro dovrà lasciare per sempre il castello.

A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”.