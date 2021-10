Sex Uncut, parlare di sesso non è mai stato così semplice: ecco la serie Prime Video

“Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere” per citare l’iconico film di Woody Allen. Un titolo che abbiamo preso in prestito per parlare di Sex, Uncut: la serie di Amazon Prime Video creata in collaborazione con Durex Italia. Insieme a Guglielmo Scilla, M¥SS KETA, Cristiano Caccamo, Fortunato Cerlino, Sofia Viscardi, Giancarlo Commare, Francesco Cicconetti, Stephanie Glitter e una serie di medici specialisti si parla del sesso senza censure e senza tagli partendo proprio dalle scene di sesso iconiche dei film e delle serie.

“Generazioni di ragazze e ragazzi – si legge sulla sinossi – hanno imparato tutto ciò che sanno sull’amore proprio dai film e dalle serie tv, ma spesso quelle scene di sesso sono edulcorate o interrotte proprio sul più bello. Sex Uncut è un format che parte proprio da questa idea: parlare di quello che ‘non si racconta’ nelle scene tagliate, per conversare apertamente e liberamente di sesso ed educazione sessuale. La serie affronterà le tematiche più intime e delicate in modo accessibile a tutti grazie ad un cast che unisce personalità dello spettacolo e professionisti in ambito medico/scientifico”.

SEX UNCUT, LA PRIMA PUNTATA

In questa prima puntata, disponibile su YouTube, Caccamo e la M¥SS raccontano le loro prime esperienze (e tanto altro). Prossime puntate – in tutto dieci – in arrivo a partire dall’8 ottobre su Prime Video.