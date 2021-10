Tg Diregiovani – Edizione dell’8 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– THE WEEKND, ‘TAKE MY BREATH’ È IL BRANO PIÙ SUONATO DALLE RADIO ITALIANE

‘Take My Breath’ di The Weeknd, singolo vincitore di tre Grammy Awards, mantiene la posizione in vetta alla classifica radiofonica italiana per la terza settimana consecutiva. Il brano, che continua ad essere stabile nella Top40 della classifica Global Spotify, ha raggiunto ottimi risultati radiofonici anche nel resto del mondo: da molte settimane è la canzone più ascoltata in Regno Unito, mentre in Germania, Francia, Messico e Danimarca è terza, quarta in Irlanda e in Top10 in Australia, Canada, Stati Uniti, Olanda, Norvegia e Svizzera. Il brano anticipa l’uscita del prossimo album di The Weeknd, molto atteso dai fan. L’artista, ha anche annunciato una tournée mondiale che lo porterà nel 2022 in Italia con due date già sold out al Mediolanum Forum di Milano, il 30 ottobre e il 1° novembre;



– L”EUROVISION SONG CONTEST 2022′ SI FARÀ A TORINO

L”Eurovision Song Contest 2022′ si farà a Torino. L’evento non sportivo più seguito al mondo, arriva così sotto la Mole dopo la vittoria dello scorso anno dei Maneskin. La città piemontese arriva prima davanti alle favorite Rimini, Bologna, Pesaro e Milano. Tra i requisiti richiesti alla vincitrice ci sono: un impianto in grado di ospitare tra gli 8mila e i 10mila spettatori, strutture alberghiere che garantiscano 2mila stanze complessive nei pressi della location e un aeroporto che non sia a più di 90 minuti di distanza. Top secret invece i nomi dei futuri conduttori: quelli più papabili, stando alle indiscrezioni, ci sono Alessandro Cattelan, Mika e Chiara Ferragni;

– MANESKIN, ARRIVA OGGI IL BRANO ‘MAMMAMIA’

Dopo aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, i Maneskin tornano oggi con ‘Mammamia’. Il brano, dal potente riff di basso e una batteria incalzante, sarà riproposto live questo inverno e il prossimo anno, quando i Maneskin torneranno nelle più importanti città europee durante il ‘Loud Kids On Tour’, sold out in due ore. La band inoltre, sarà in Italia dove si esibirà per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, anch’esse tutte sold out, a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma;

– ‘RESIDENT EVIL’, SI TORNA A RACCOON CITY NEL PRIMO TRAILER DEL REBOOT

È online il trailer di ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, reboot cinematografico della popolare saga survival horror dei videogame, nelle sale americane dal 24 novembre. La pellicola promette di essere più fedele alla controparte videoludica rispetto ai film con Milla Jovovich.

La storia, riprende quanto narrato nei primi due capitoli della saga originale di Capcom: i fatti di Villa Spencer, con la squadra speciale S.T.A.R.S. e la diffusione del virus T, con il conseguente contagio di Raccoon City;



– ‘FIRENZE ROCKS’ TORNA NEL 2022

È confermata la presenza dei Red Hot Chili Peppers il 18 giugno 2022 al ‘Firenze Rocks’. All’evento, in programma dal 16 al 19 giugno nel capoluogo toscano, saranno presenti anche i Green Day, headliner della giornata, i Muse che si esibiranno venerdì 17 e i Metallica, presenti il 19 giugno per la chiusura. I Red Hot Chili Peppers suoneranno tutte le più grandi hit della loro carriera e le nuove canzoni del prossimo album.