Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli è Clementino e vince la puntata

È uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione e finalmente ha conquistato la vetta del podio. Con la sua imitazione di Clementino Pierpaolo Pretelli ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show.

Con ‘Cos Cos Cos’, il cantante ha messo d’accordo pubblico e giuria, conquistando anche il favore di Cristiano Malgioglio che lo mette al primo posto della sua classifica: “Mi è piaciuto molto, ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non sia stato un bel numero”.

Dello stesso parere anche Loretta Goggi: “Una difficoltà pazzesca. Io ho dovuto leggere il testo per capirlo e lui non è nemmeno napoletano. È andato a tempo, poi, se sbagli una parola è finita. È padrone della scena, si muove bene. Questo ragazzo si farà”.

E dopo la meritata vittoria, non mancano i festeggiamenti con Giulia Salemi.