I Me Contro Te si sposano: la proposta di nozze è virale

Sofì ha detto sì! I Me contro Te convoleranno presto a nozze.

Nella romantica cornice del lago di Como, Luì ha fatto la proposta di matrimonio alla sua dolce metà, regalandole l’anello e chiedendole di sposarla.

Il momento è stato immortalato in un video,con sottofondo il brano “Principessa”, la versione italiana della canzone Princesa dei Me Contro Te.

Neanche a dirlo, la clip ha fatto il giro del web diventando subito virale.