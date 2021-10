Damante festeggia un anno di fidanzamento con Elisa, ma c’è qualcosa che non va…

“Un anno di noi in giro per il mondo , Ti amo amore mio“. Queste le dolcissime parole scelte da Andrea Damante per accompagnare uno scatto che lo ritrate abbracciato a Elisa Visari per celebrare il loro primo anno di fidanzamento. Ma qualcosa non torna: ed è proprio la data.

Ai follower più attenti, però, non sfugge niente. La relazione tra Andrea ed Elisa è iniziata il 10 ottobre del 2020 (o almeno così hanno dichiarato i due ‘piccioncini’) ma alcuni utenti della rete hanno riascoltato alcune dichiarazioni del dj fatte tempo fa. Si sono accorti che in quella data la rottura con la ex Giulia De Lellis (attualmente ‘in love’ con Carlo Gussalli Beretta) non era ancora ufficialmente finita, anzi i due stavano tentando di salvare la loro storia. E non solo. Lo scorso anno il “Dama” è stato ospite del salotto di Silvia Toffanin, a ‘Verissimo, e in quell’occasione si è mostrato stupito dopo aver appreso dai social l’inizio della relazione tra Giulia e Carlo. “Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché fino a pochi giorni fa ci siamo sentiti, era ripreso un po’ il rapporto“, aveva detto Andrea.

A quanto pare il 10 ottobre del 2020 Damante fosse libero come l’aria e, perché no, ancora preso dalla De Lellis. Quindi, o Andrea si è confuso con le date o Elisa era a conoscenza della storia ancora ‘attiva’ con Giulia. Chi lo sa…