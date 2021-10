Attimi di relax per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Dopo gli impegni lavorativi che li hanno coinvolti nell’ultimo mese, i due si sono concessi una piccola vacanza in famiglia a Sant’Agata Bolognese, casa del ballerino.

“Sono un po’ assente perché mi sto godendo la famiglia di Tommino e Tommino”, spiega nelle sue storie Instagram Zorzi.

E dopo un giro turistico a San Giovanni in Persiceto, è tempo di rilassarsi insieme davanti alla tv, provando a guardare per la quinta volta Squid Game, che a quanto pare, non rispecchia i gusti di entrambi.