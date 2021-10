Amici 21, Inder eliminato: le dure parole di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha preso la sua decisione: Inder non fa più parte della sua squadra.

Dopo la sospensione della maglia, il cantante di Amici 21 non ha dimostrato l’impegno che la sua prof si aspettava, nonostante la grande occasione che gli era stata riservata.

Per questo motivo la Pettinelli ha deciso di non concedergli più ulteriori possibilità: a meno che un altro professore non vorrà prenderlo nella sua squadra, Inder è fuori da Amici 21.

Anna Pettinelli contro Inder: “Sei libero di tornare a casa”

Anna Pettinelli ha mandato una comunicazione ufficiale a Inder per spiegargli i motivi della sua decisione.

Secondo la prof, il ragazzo non avrebbe colto la grande opportunità che ha avuto nella scuola di AMici 21, dimostrando poco interesse e poco impegno.

“Ti sei speso il minimo indispensabile. La produzione ti ha fornito la base di “Head and Heart” hai aggiunto tre parole che non si possono definire barre. Avevi da parlare al telefono, oziare a letto, arrivare tardi alle lezioni. Cose più importanti del fare musica. Per questo tuo grande disinteresse non mi sento più di rappresentarti, sei libero di tornare a casa”.

Dopo la sospensione della maglia Inder riceve una comunicazione importante dalla sua prof Anna Pettinelli! #Amici21 pic.twitter.com/ENNeAq6sRO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 12, 2021