Incontrada ‘bocciata’ in solidarietà femminile dopo il tapiro ad Ambra Angiolini

Non è davvero piaciuta la risatina di Vanessa Incontrada, seguita al servizio di Valerio Staffelli che ha consegnato il tapiro ad Ambra Angiolini per il presunto tradimento di Allegri. In molti, utenti del web e personaggi dello spettacolo, si sono così schierati dalla parte dell’attrice che ha tenuto testa all’inviato di Striscia la Notizia. E se da un lato, tanti hanno trovato la consegna del tapiro ‘sessista’ (perché poteva essere consegnato all’allenatore e non alla persona tradita), a stonare di più per i telespettatori è stata la Incontrada con la sua risata a fine servizio. Proprio lei, da sempre dalla parte delle donne e pronta ad affrontare battaglie contro il body shaming, ha avuto una caduta di stile che non è sfuggita al pubblico.

Selvaggia Lucarelli contro Vanessa Incontrada

Per questo, sui social, i più si sono schierati con Ambra Angiolini e contro la Incontrada. L’ex moglie di Francesco Renga oltre al sostegno della figlia, ha ricevuto anche quello di molte colleghe come Laura Chiatti, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Proprio quest’ultima, rivolgendosi alla Incontrada ha scritto: “Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu”.

Ad Ambra anche l’appoggio di Francesca Barra e Ilary Blasi

“Questo è il Paese che non va dal Mister Allegri, dal “maschio”a dare il tapiro di Striscia. Ma dalla donna, la parte chiaramente più in difficoltà”, ha scritto Barra. “Questo è il Paese delle grandi battaglie, della solidarietà femminile, dell’empatia. Del ‘ti faccio male e poi ti sfotto cantando una canzoncina’, perché tutto finisce sempre cosi, per sembrare un gioco. Questo è il Paese che consegna il tapiro non per uno sfondone, un errore, ma per una questione sentimentale privata, delicata, forse ancora da elaborare e che sicuramente fa soffrire Ambra”. Il post della Barra è stato poi rilanciato da Ilary Blasi e Francesco Totti.