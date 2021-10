Blanco si complimenta con sangiovanni: “Sei una gran persona”

Sono due talenti rivelazione del 2021 e sarebbe fantastico sentirli in un featuring.

In attesa che accada, Blanco e sangiovanni si professano stima reciproca.

Il cantante di “Mi fai impazzire” ha regalato il disco in vinile del suo album di debutto “Blu Celeste” ad alcuni artisti, tra questi anche sangiovanni.

Ad accompagnare il vinile una dedica speciale, in cui Blanco si complimenta con l’ex allievo di Amici 20 per i suoi incredibili traguardi.

“Stai spaccando le classifiche perché hai un sacco di talento e sei una gran persona. Buona fortuna in tutto”.

sangiovanni ha risposto alle belle parole con la musica: nelle sue storie Instagram, oltre a pubblicare la dedica di Blanco, ha condiviso con i suoi follower l’ascolto del brano “Finché non mi seppelliscono”, in riproduzione dal vinile.