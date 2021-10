Giulia Stabile balla per Barrow e fa impazzire i fan

Prendi uno dei marchi più apprezzati tra i giovani e aggiungi la ballerina più amata del momento.

Il risultato è una combo pazzesca!

Giulia Stabile ha prestato il suo talento per Barrow, il brand di streetwear ‘Made in Italy’ pensato per la generazione Z.

Nel video promo Giulia balla come solo lei sa fare sulle note di Money di Lisa delle Blackpink. La breve clip, pubblicata sul profilo Instagram della ballerina, ha totalizzato in meno di 24 ore 1 milione di visualizzazioni.

E non c’è da stupirsi.

Lo spirito creativo e ribelle di Barrow si fonde alla perfezione con il talento di Giulia: un connubio perfetto che ha fatto impazzire il web.