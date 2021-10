‘Scemi not shaming’: ecco il digital show contro bullismo e body shaming

Dal 19 ottobre sui social c’è un nuovo appuntamento dedicato a percorsi di rinascita e auto accettazione: è ‘Scemi not shaming’. In onda sui canali di MTV Italia il martedì e il giovedì alle ore 15 e condotto da Elen Ellis e Fabrizio Bezzi, il digital show è un format contro bullismo e body shaming.

Per sei puntate, ‘Scemi not shaming’ sarà una vera e propria scuola in cui le ragazze potranno confrontarsi con le proprie insicurezze.

“In un periodo in cui la percentuale di disturbi alimentari e gli episodi di bullismo e body shaming sono vertiginosamente aumentati, anche causa del passato lockdown, il programma si mette a disposizione per combattere questi fenomeni sociali che si fanno largo nella vita dei giovani”.

Entrambi i conduttori prima di diventare fashion creator di successo, sono stati vittime di bullismo, sperimentandone le conseguenze sulla propria pelle. Ellis e Bezzi saranno affiancati da una psicologa professionista che fornirà alle ragazze consigli su come affrontare episodi di bullismo e su come accettare se stesse. Ma non solo: ‘Scemi not shaming’ vuole insegnare alle ragazze come valorizzarsi trovando il look giusto, perché l’obiettivo deve essere guardarsi, piacersi e mettere in risalto come si è: “Vedere lo scintillio della propria immagine nello specchio”.

Valentina Ferragni e Norma’s Teaching ospiti della prima puntata

Per ogni diretta ‘Scemi not shaming’ avrà un ospite d’eccezione che racconterà in prima persona la propria esperienza sui delicati temi del bullismo e dell’accettazione di sé. Le ospiti del primo appuntamento sono Valentina Ferragni e Norma’s Teaching, l’insegnante d’inglese celebre per le sue lezioni video diventate virali su Instagram e TikTok.

ECCO IL CALENDARIO DELLE PUNTATE DI SCEMI NOT SHAMING

Martedì 19 ottobre 2021

Giovedì 21 ottobre 2021

Martedì 26 ottobre 2021

Giovedì 28 ottobre 2021

Martedì 2 novembre 2021

Giovedì 4 novembre 2021