GF Vip 6, un topo irrompe in casa e la regia lo censura

Serata movimentata al Grande Fratello Vip 6. Nella casa più spiata d’Italia ha fatto il suo ingresso un nuovo inquilino: un topo.

Lo strano ospite ha fatto irruzione nel tardo pomeriggio, mentre alcuni vipponi erano riuniti in cucina per preparare la cena.

Grida e attimi di panico alla vista del roditore, che spaventato è scappato chissà dove.

Mi sto sentendo male per Manila che dice UN TOPO DI CAMPAGNA mentre tutto gridano e urlano ⚰️ #gfvip



Ovviamente, la sua presenza è stata oggetto di dibattito per tutta la sera, ma la regia GF non ha gradito l’argomento, isolando l’audio nella casa ogni volta che usciva il discorso.

E il pubblico del live non l’ha presa proprio bene…

Oltre che per il topo, l’edizione numero 6 del GF Vip sarà ricordata come quella più censurata di sempre.