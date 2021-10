Ladri in casa di Chiara Biasi, lei si sfoga su instagram: “Sono avvilita e traumatizzata”

Un lungo post in cui racconta le sue sensazioni e ringrazia le persone che le sono state vicine. E’ quello pubblicato da Chiara Biasi su Instagram, dopo la notizia trapelata sul furto subito. Un’azione a quanto pare ben studiata dai malintenzionati che sarebbero entrati da due finestre dell’appartamento situato in piazza Venezia a Milano.

Chiara Biasi sul furto: “Si sono portati via un pezzo di vita intera”

“Mi sento avvilita, delusa e ancora molto traumatizzata”, ha scritto la Biasi. “La sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro davvero a nessuno perché l’idea che avrei potuto trovarmi con quelle ‘persone’ davanti mi rabbrividisce. Si sono portati via un pezzo della mia vita intera, dal giorno zero a quella notte, ricordi a cui tenevo morbosamente, non tanto per il valore economico quanto appunto per il valore sentimentale… Tutto ciò che ero riuscita a conquistarmi mi rendeva felice non per mostrare o dimostrare qualcosa a qualcuno bensì perché ce l’avevo fatta da sola”.

I ladri hanno portato via un bottino di svariate migliaia di euro, fatto di borse firmate, orologi, gioielli, soldi e vestiti. E proprio ai malviventi si è rivolta l’influencer: “A voi che purtroppo mi spiate da tanto, voglio dire una cosa: godetevi tutto, le MIE borse, i MIEI gioielli, le MIE gioie, i MIEI orologi, le MIE valigie, i MIEI borsoni, i MIEI zaini, i MIEI beauty case, i MIEI vestiti, i MIEI soldi… e tutto ciò che vi siete presi. Io ho e sono ben di più”.