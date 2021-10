Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi fuori dalle nomination per l’Atleta mondiale dell’anno

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi non sono tra i candidati al premio di Atleta mondiale dell’anno. I due oro olimpici, rispettivamente, nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 insieme a Tortu, Desalu e Patta non sono bastati al velocista italiano. Stessa sorte è toccata al marchigiano Tamberi, vincitore a Tokyo 2020 del salto in alto. Una doccia fredda per tutti gli sportivi italiani che volevano vedere alzare anche questo trofeo in un 2021 fantastico sotto il lato sportivo.

I World Athletics Awards 2021 saranno consegnati nel mese di dicembre e in una loro nota hanno comunicato: “le nomination sono state selezionate da una giuria internazionale di esperti di atletica leggera, composta da rappresentanti di tutte e sei le aree continentali”. Tra i dieci candidati figurano: Ryan Crouser (Stati Uniti) vincitore della gara olimpica di getto del peso; Joshua Cheptegei (Uganda) vincitore della gara olimpica dei 5000 metri; Armand Duplantis (Svezia) vincitore della gara olimpica di salto con l’asta; Jakob Ingebrigtsen (Norvegia), vincitore della gara olimpica dei 1500 metri; Eliud Kipchoge (Kenya) vincitore della maratona olimpica; Pedro Pichardo (Portogallo) vincitore a Tokyo nella gara di salto triplo; Daniel Stahl (Svezia) vincitore della gara olimpica di lancio del disco; Miltiadis Tentoglou (Grecia) vincitore alle Olimpiadi 2020 della gara di salto in lungo; Damian Warner (Canada) vincitore nella competizione di Decathlon olimpico; Karsten Warholm (Norvegia) vincitore dei 400 metri a ostacoli sempre a Tokyo.