Video | Josh Cavallo fa coming out, è il primo calciatore dopo Justin Fashanu

di Marco D’Avenia

Si chiama Josh Cavallo ed è il primo calciatore gay a fare coming out in piena attività. In realtà il primo, e unico, a farlo, in tempi in cui cose del genere potevano rovinarti vita e carriera – fu l’inglese Justin Fashanu, morto suicida nel 1998. Cavallo ha scelto i social: “Sono pronto a dichiarare pubblicamente che sono gay. E sono orgoglioso di esserlo. Combatto con la mia sessualità da quanto avevo 6 anni, ma ora questa battaglia è finita. Crescendo infatti ho sempre sentito l’obbligo di vergognarmi, di negare me stesso. Nascondendo ciò che ero in realtà: un ragazzo che amava giocare a calcio e che voleva essere trattato come tutti gli altri. Sono cresciuto negli spogliatoi, dove ero costretto a nascondermi, visto che il calcio e l’omosessualità non sono viste di buon occhio quando stanno insieme”. “So che – continua Cavallo – esistono tante persone che nel calcio di oggi tendono a nascondere la propria identità sessuale. Voglio che si ponga fine a tutto questo e voglio che chiunque si identifichi nella comunità LGBTQ+ sia il benvenuto nel mondo del calcio”.

Appena pubblicato il video, è arrivato il supporto non solo del club per il quale Cavallo è tesserato (l’Adelaide United), ma anche quello della Nazionale australiana: “Merita un applauso il coraggio mostrato da Josh, il mondo del calcio in Australia ti supporterà sempre e in ogni caso”.

La storia di Justin Fashanu

Quello di Josh Cavallo, come detto, è il secondo caso di un giocatore di calcio che comunica al mondo la propria omosessualità. Il primo fu proprio Justin Fashanu, che nel 1990 (mentre giocava per l’Hamilton Steel) concesse un’intervista a un tabloid nella quale si dichiarava gay. La sua carriera ne risentì pesantemente e nel 1998 venne accusato di aver avuto un rapporto non consensuale con un diciassettenne. Per la vergogna Fashanu si uccise a Londra il 2 maggio 1998. La vicenda del classe 1961 fece molto scalpore all’epoca, ma si cercò di tenerla sottotraccia e di presentarla come una singolare eccezione. Il coming out di Josh Cavallo invece, nell’epoca dei social e delle battaglie contro l’omolesbotransfobia, sta facendo molto rumore e sta raccogliendo la solidarietà di colleghi, club e istituzioni calcistiche australiane. Una curiosità che lega i due casi: la città di Adelaide. Cavallo è tesserato per lo United, mentre Fashanu giocò, seppur per una sola stagione, nell’Adelaide City.