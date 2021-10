A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (29 ottobre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dai brani di Marco Mengoni e Ghali ai progetti di Ed Sheeran e Gaia.

I singoli

Marco Mengoni pubblica “Cambia un uomo” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), nuovo singolo che anticipa il prossimo progetto discografico del cantautore. Un brano intenso, profondo e avvolgente, dalla matrice soul gospel caratterizzato da un suono autentico, corposo, quasi palpabile. Su un tappeto dal sound Anni 60 e l’andamento tipico dell’R&B, la voce di Mengoni appoggia con morbidezza e potenza al tempo stesso una riflessione, una preghiera, una confessione Scritta da Marco Mengoni e Daniele Magro, con la produzione di Mace e Venerus, “Cambia un uomo” è un invito ad accettarsi, perdonarsi, ad accogliere i cambiamenti, affrontare le paure e ascoltarsi.

Ghali torna con “Wallah”, brano che racconta l’urgenza, forte oggi come non mai, di tornare a ballare, di stare insieme agli altri e lo fa con delle barre avvolgenti che ricordano i suoi primissimi lavori appoggiate sopra alla produzione curata da Merk and Kremont già complici della straordinaria hit di “Good Times”. Nel pezzo italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un’unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo.

“Voglio raccontarvi di quel giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno”. Aka7even, dopo aver annunciato l’uscita del suo primo libro, è pronto a raccontarci un’altra parte di sé con il nuovo singolo, “6PM” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). La canzone, prodotta da Cosmophonix, porta con sé la nostalgia di un amore finito, durato forse troppo poco e che ha il sapore dell’estate già finita. Le lancette dell’orologio non si possono fermare, il tempo scorre ma, per quello che una relazione può dare, per quanto caduca essa sia, vale sempre la pena di essere vissuta.

Giorgio Poi è su tutte le piattaforme con “Giorni Felici”, il nuovo singolo in uscita per Bomba Dischi / Island Records. Un nuovo capitolo per Giorgio Poi che fa seguito al precedente “I Pomeriggi”, con cui il cantautore aveva accolto l’arrivo dell’autunno. “Giorni Felici” è una commovente downtempo uggiosa intrisa di partenze e di ritorni. Chitarre e palpiti acustici scandiscono una poetica mitigata da immagini e ricordi di momenti per evadere dalla realtà, dove il mood disteso e le atmosfere avvolgenti trasportano direttamente nell’universo di Giorgio Poi. “Dedicami un’ora dei tuoi giorni felici” è la dichiarazione d’amore contemporanea di chi desidera soltanto vedere un sorriso sul volto di chi ha dovuto nascondersi e armarsi fino ai denti per difendersi.

Dopo “Un pezzo di universo” che lo ha visto collaborare con Coez e Gemitaiz, Gemello torna con “Fashback”, il brano che anticipa il suo nuovo progetto musicale in arrivo prossimamente. Il rapper torna con un pezzo soffuso, un viaggio intimo tra i ricordi di una relazione ormai passata e che si pensava essere chiusa in un cassetto. “Ho bisogno che non torni e che sono solo sogni”, canta Gemello nel ritornello, consapevole che, per tornare al presente, nulla potrà tornare come prima. È un flusso di coscienza quello che il musicista romano canta non negando la malinconia per una storia di cui rimangono solo i ricordi.

I Legno tornano con un nuovo singolo inedito, “Che Sarà Mai” feat. Lo Stato Sociale, brano che uscirà venerdì 29 ottobre nelle radio e sulle piattaforme digitali pubblicato da Matilde Dischi/Artist First. “Che Sarà Mai” feat. Lo Stato Sociale è una canzone in pillole di quotidianità: dalla sfiga delle giornate no, al mondo politico dei social network, al sogno della conquista del pianeta rosso di Elon Musk. L’unica certezza è che non tutto sarà perfetto come ci immaginiamo, ed è proprio per questo motivo che “è tutta salute che se ne va”.

Esce stanotte per MAIONESE Project/Matilde Dischi “Le Parole”, il nuovo singolo del cantautore SAVMA. Un testo profondo e ricco di significato accompagnato da un sound pop elettronico trascinante: nel suo nuovo brano, Savma canta l’accettazione, la speranza, i sentimenti puri, la libertà, con un ritornello incisivo e potente che sottolinea l’importanza delle parole come strumento di unione e non di divisione. “Le Parole”, scritta dallo stesso Savma affiancato alla produzione artistica da Gentile, manda così un messaggio forte a chi ascolta, per provare a costruire tutti insieme un mondo migliore e più inclusivo.

Dopo l’incredibile successo di “Paradise”, brano da record con più di 750 milioni di stream e dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal remix della hit di Ed Sheeran “Bad Habits”, i Meduza continuano la loro ascesa alla conquista dei dancefloor di tutto il mondo. La nuovissima tappa di questo glorioso percorso si intitola “Tell It To My Heart” e ad accompagnarli questa volta c’è Hozier, cantautore e musicista irlandese. Il brano si costruisce su un sound super catchy da ascoltare ad occhi chiusi, per ritrovarsi catapultati direttamente nei migliori club del mondo. La voce di Hozier – calda ed avvolgente – si sposa alla perfezione con il mood energico del brano, ricco di beat irresistibili e di sonorità house perfettamente in linea con lo stile inconfondibile dei Meduza. Tre minuti di vibrazioni intense e dirette, piene di energia, che entrano imponenti nelle orecchie dell’ascoltatore per accompagnarlo in un viaggio la cui destinazione finale non può essere altro che una pista da ballo.

Gli album

“=” ovvero “Equals”. Non poteva intitolarsi diversamente il nuovo disco di Ed Sheeran. Il quarto lavoro dell’artista arriva dopo “+”, “x”, “÷”. Ad arricchire il cerchio dei simboli matematici usati come titolo ora arriva “=”. “Equals” è un insieme di brani che sono stati composti durante l’arco di 4 anni e in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore (‘The Joker And The Queen’, ‘First Times’, ‘2step’), della perdita (‘Visiting Hours’), della resilienza (‘Can’t Stop The Rain’) e della paternità (‘Sandman’, ‘Leave Your Life’) mentre analizza la sua carriera e la sua realtà (‘Tides’). Dal punto di vista musicale ‘=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa.

Quindici tracce e una lunga serie di collaborazioni. Si prospetta un disco succoso quello che Gaia pubblica stanotte su tutte le piattaforme. “Alma”, questo il titolo, è il secondo della carriera della vincitrice di Amici 19. L’artista ne svela oggi la tracklist e i feauturing che ha collezionato nei mesi di registrazione. Tra le tracce i duetti con Gemitaiz, Tedua, Francesca Michielin, Margherita Vicario, J Lord, Selton e Sean Paul con ChildsPlay. Quest’ultimo lo abbiamo già ascoltato nel singolo “Boca”.

Si prospetta essere l’album più introspettivo della sua carriera. Nayt torna a indagare l’animo umano con “Doom”. Il rapper ci porta ancora più a fondo nell’animo umano e dando voce alle problematiche personali e sociali del genere umano. Dodici le tracce contenute nel progetto e anticipate da “Mortale”. Nella tracklist Gemitaiz, Mattak, Frenetik & Orang3.

Dopo aver vinto la prima edizione italiana di X-Factor con la vocal band Aram Quartet ed essere stato in giro per i più importanti palcoscenici dell’America Latina, Cortese ha deciso di rimettersi in gioco nuovamente, intraprendendo un nuovo percorso artistico che culmina nel suo nuovo disco, “Amore e Gloria”. Un concept album che racconta le varie sfaccettature e declinazioni di tutto ciò che nella vita facciamo per la gloria dell’essere e dell’anima: amare e sognare.

Esce per Sony Music Italy “X Factor Mixtape Vol. 2”, l’album che contiene i brani originali dei 12 concorrenti dei Live di X Factor 2021. Nella tracklist Baltimora, Bengala Fire, Erio, Fellow, Gianmaria, Karakaz, Le Endrigo, Mutonia, Nika Paris, Vale LP, Versailles e Westfalia.